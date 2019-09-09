تصل إلى 30 درجة.. تعرف على درجات حرارة الطقس في الإسكندرية



وأضافت الهيئة في بيان إعلامي أنه تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وعلى السواحل الشمالية تظهر السحب المنخفضة، وأن الرياح أغلبها ستكون شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فأنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه، يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى



القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 22 34

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 34

الاسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 24 34

نخل 18 32

نويبع 27 34

طابا 26 32

كاترين 18 31

الطور 26 33

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 28 36

مرسى علم 29 34

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 34

المنيا 25 35

أسيوط 24 35

سوهاج 26 36

قنا 26 38

الأقصر 26 39

أسوان 28 39

أبوسمبل 28 37

الوادى الجديد 27 37

شلاتين 28 35

ابو رماد 29 34

حلايب 30 33

رأس حدربة 30 33



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى



مكة المكرمة 27 41

المدينة 27 43

الرياض 27 42

المنامة 33 39

أبوظبى 31 40

الدوحة 30 42

الكويت 28 43

دمشق 16 34

بيروت 26 30

عمان 15 30

القدس 18 28

غزة 22 30

بغداد 23 39

مسقط 28 33

صنعاء 16 27

الخرطوم 26 39

طرابلس 25 32

تونس 28 31

الجزائر 19 26

الرباط 17 26

نواكشوط 27 32



ما هي الهيئة العامة للأرصاد الجوية؟



الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، هي هيئة حكومية مصرية تابعة للدوله هي المسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى وهى مرتبطة بالموانئ الجوية البحرية فهى التي تتنبأ بدرجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، وفي ذات الوقت مائل للحرارة ورطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، فيما يكون على جنوب الصعيد حار نهارا لطيف ليلا.