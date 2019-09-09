اللواء أحمد هاشم يكشف تفاصيل قانون المرور الجديد.. (فيديو)









قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن قانون المرور الجديد يتكون من 96 مادة على 6 أبواب، تم مناقشته بمجلس النواب، وهناك اختلاف حول العقوبات المتواجدة به، موضحًا أنه عقب الموافقة على القانون سيتم عرضه بجلسة عامة بمجلس النواب، وعقب الموافقة عليه سيتم رفع لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويتم تنفيذه في مرحلة لا تتجاوز الـ 3 أعوام على الأكثر.وأضاف "هشام"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن قانون المرور الجديد يهدف لتطوير منظومة المرور في مصر بإدخال الأساليب الحديثة والنظم الإلكترونية والميكنة الإلكترونية على قطاع المرور بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطن المصري.وتابع الخبير المروري، أن إصدار قانون المرور الجديد في هذا التوقيت؛ لكوننا نعمل بقانون للمرور منذ أكثر من 40 عام، وعندما تم تعديله عام 2008 تم التعديل لتغليظ العقوبات وليس في جوهر القانون، وما حدث من تغيرات في المناخ وشبكة الطرق وكثافة ونوعية السيارات وكثافة السكان يحتاج لقانون جديد للمرور.وأوضح "هشام"، أن شبكة الطرق الجديدة ساهمت بشكل كبير في بناء مدن جديدة تصل لـ 19 مدينة جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه الطرق يتم بناءها بمراعاة كافة معايير السلامة والأمانة العالمية، بما يساهم في تقليل حوادث الطرق، موضحًا أن عدد حوادث المرور وفقًأ لتقرير المركزي للتعبئة والاحصاء خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2017، ووجد أن عدد الحوادث 5836 حادث، قائد السيارة السبب في 63% من هذه الحوادث، وخلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2018 بلغ عدد الحوادث المرورية 4426 حادث مروري، قائد السيارة سبب 77.7% منها، وانخفاض معدل الحوادث سببه شبكة الطرق الحديثة.وشدد الخبير المروري، على أن الملصق الإلكتروني الموجود بقانون المرور الجديد هو عبارة عن شريط أبيض لاصق يوضع في المنتصف العلوي للزجاج الأمامي للسيارة يتضمن كافة تفاصيل السيارة وبيانات مالك السيارة كاملة، وفي حالة إرتكاب قائد السيارة أي مخالفة تصل له رسالة على هاتفه المحمول أنه ارتكب مخالفة في مكان ما وعليه أن يتوجه لدفع الغرامة عن هذه المخالفة.