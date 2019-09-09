5 قطاعات تقود بورصة "قطر" للتراجع بمستهل تعاملات اليوم

إستهلت بورصة قطر،تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع حيث هبط مؤشرها العام بنسبة 0.05% خاسرة 5.05 نقطة، لتصل إلى مستوى 10269.39 نقطة ،وجرت التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 81.4 مليون سهم بقيمة 156.1 مليون ريال قطرى عبر 4323 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.









وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.16%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.90%.