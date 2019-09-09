ثروة كريستيانو رونالدو.. أين تذهب بعد وفاته وما وصيته الأخيرة؟

فاجأ كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال جماهيره حسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية عن وصاياه الأخيرة وتحديد من يأخذ ثروت بعد وفاته.

والتقى كريستيانو رونالدو مع محامين في العاصمة البرتغالية لشبونة وناقش معهم تفاصيل الوصية الأخيرة.

وكشفت الصحيفة عن أن الوريثة الرئيسة للنجم البرتغالي ستكون صديقته جورجينا رودريجيز التي ستحصل على كل ثروته في حالة الوفاة والتي تقدم بأكثر من 300 مليون يورو تقريبًا.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطبتهما في عام 2018 ولدى رونالدو ابن بكر، من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور وتوأم من أم غير معروفة.

كانت أرباح كريستيانو رونالدو قد بلغت في الموسم 113 مليون يورو بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس

رونالدو يرشح 4 نجوم للكرة الذهبية

وكشف المدافع الدولي المغربي مهدي بن عطية لموقع البطولة المغربي عن أن كريستيانو رونالدو أخبره بخلفائه في الكرة الذهبية بعد نهاية عصره مع ليونيل ميسي.

وقال بن عطية: "عندما كنت في يوفنتوس وأخبرني كريستيانو رونالدو أن كيليان مبابي ونيمار وإيدن هازارد وعثمان ديمبيلي سيتنافسون على الكرة الذهبية بعد انتهاء عهده وميسي".

ويبلغ عمر كريستيانو رونالدو 34 عاما، بينما احتفل ميسي في يونيو الماضي بعيد ميلاده الثاني والثلاثين.

ورغم من توقعات رونالدو بالنجوم الأربعة فإن هؤلاء النجوم أمامهم الكثير للوصول للقب الأفضل في العالم مع تراجع مستوى ديمبيلي ونيمار مع برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي وإقبال هازارد على تحد مجهول مع ريال مدريد الإسباني، فيما ينتظر مبابي مستقبل باهر.

واحتكر رونالدو وميسي جائزة الكرة الذهبية لـ10 أعوام قبل أن يكسر الاحتكار النجم الكرواتي لوكا مودريتش في 2018 ويتوج بالجائزة في وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين.