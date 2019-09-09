حملات صحية في الدقهلية.. غلق 112 منشأة وضبط مصنع "لوليتا"

شنت مديرية الصحة فى محافظة الدقهلية حملات مكثفة نتج عنها قرار للدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بغلق 112 منشأة غذائية مخالفة لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية.





وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري في إطار الحفاظ على صحة المواطنين والتأكد من السلع الغذائية المقدمة والمعروضة في الأسواق.





وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم ضبط ألف و55 كيلو جرام جبن بيضاء ومخللات منتهية الصلاحية، في حملة قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة على عدد من محال ومطاعم ومعامل ومنافذ البيع بنطاق المحافظة.





وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحال ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.





يذكر أن قرار المحافظ جاء عقب التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والذي أشار إلى المرور على عدد من المنشآت التي تقدم المواد الغذائية شملت، معملي منتجات ألبان ومخللات بالسنبلاوين وضبط 770 كيلو مخلل و285 كيلو جبن أبيض، ومخبزين، وأربعة فنادق بالمنصورة.





حملات صحية تمر على 302 منشأة غذائية





وأوضح مكي أن الحملات تمكنت من المرور على ٣٠٢ منشأة غذائية بالدقهلية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ٢٠١٩ وإعدام ١٤٣٥ كجم أغذية متنوعة و٣٤٤لتر عصائر والبان، وتحرير ١٨١محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق ١١٢منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص.





كما تم خلال هذه الحملات إعدام ١٤٣٥ كجم أغذية متنوعة وكذلك ٣٤٤ لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال ٤٤٦ عينة تم أخذها وإرسالها إلى المعامل للفحص، وتم ضبط ١٠٥٥ كيلو أغذية متنوعة.





وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحال التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.





ضبط مصنع عصير لوليتا والتحفظ على 25 ألف عبوة لاستخدامه خامات ضارة بالصحة





أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن ضبط مصنع عصير لوليتا والتحفظ على 25 ألف عبوة عصير لاستخدامه خامات ضارة بالصحة وعدم وجود ترخيص بقرية ميت النحال التابعة لمركز دكرنس.





وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تكثيف حملات الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين للمرور على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتداول السلع الغذائية واللحوم والخضروات وكافة مستلزمات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين والتصدي لهم للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.



