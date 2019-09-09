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بورصة الكويت تربح 7.9 نقاط بمستهل تعاملات الاثنين

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
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بورصة الكويت تربح 7.9 نقاط بمستهل تعاملات الاثنين
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
إستهلت بورصة دبي تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي صعود حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28% رابحاً 7.92 نقطة ليصل إلى مستوى 2879.42 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك والاتصالات ، وسجلت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 108.3 مليون سهم محققة ما قيمته 145.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1226 صفقة ل27 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 6 أسهم.


وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.17%.


وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.92%، ثم سهم شركة إثمار القابضة بنسبة 2.31%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.25%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 0.72%. 
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