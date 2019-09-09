عاجل.. اسعار الدولار تواصل التراجع في البنوك- الجنيه يواصل مكاسبه
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
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اسعار الدولار اليوم
واصلت اسعار الدولار تراجعها امام الجنيه المصري اليوم الاثنين 9-9-2019 وجاء ذلك التراجع في 5 بنوك كبرى في السوق المصرفي المصري وجاءت اسعار الدولار بعد تراجعه على النحو التالي:
تراجع اسعار الدولار
انخفضت اسعار الدولار بنحو قرشا واحدا في بنوك الأهلي ومصر وقناة السويس إلى 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع، كما انخفضت اسعار الدولار ايضا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي مسجلا إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وفي بنك كريدى أجريكول عند 16.46 جنيه، 16.56 جنيه.
وكانت اسعار الدولار قد شهدت حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتفقد نحو 5 قروش فى أول تعاملات البنوك أمس الأحد، بينما اتسعت خسائره على مدار الشهر لتفقد 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضى، حيث وصلسعر الدولار بالبنك المركزي إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في البنوك
سجل سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16.44 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 16.54 جنيه، أما في البنك الأهلي اليوناني فقد سجل سعر الشراء 16.44 بينما استقر سعر البيع بقيمة 16.54 جنيه، بينما في بنك مصر فقد سجل سعر الشراء 16.44 جنيه أما سعر البيع فقد سجل 16.54 جنيه مصري
اسعار الدولار في السوق السوداء
أصبح سعر الدولار في السوق السوداء موازيًا بنسبة كبيرة لأسعار الدولار في البنوك حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش، وأصبحت حالة هبوط أو صعود السعر مرتبطة بسعر صرف الدولار في البنوك
اسعار الدولاراليوم بالبنوك اليوم الإثنين
البنك
اسعار شراء الدولار
اسعار بيع الدولار
اسعار الدولار في البنك المركزي
16.41
16.52
اسعار الدولار في بنك مصر
16.44
16.54
اسعار الدولار في البنك الأهلي
16.44
16.54
اسعار الدولار في بنك القاهرة
16.44
16.54
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.50
16.60
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.42
16.52
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.46
16.56
اسعار الدولار في بنك عودة
16.44
16.54