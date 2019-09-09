عاجل.. اسعار الدولار تواصل التراجع في البنوك- الجنيه يواصل مكاسبه

اسعار الدولار اليوم





واصلت اسعار الدولار تراجعها امام الجنيه المصري اليوم الاثنين 9-9-2019 وجاء ذلك التراجع في 5 بنوك كبرى في السوق المصرفي المصري وجاءت اسعار الدولار بعد تراجعه على النحو التالي:





تراجع اسعار الدولار