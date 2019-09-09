إسرائيل: "الجهاد الإسلامي" وراء التوتر في قطاع غزة

قال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إن التوتر في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة ناجم عن عملية بدون طيار نفذتها حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية.



وأضاف أن أعضاء المجموعة زرعوا عبوة ناسفة بالقرب من السياج الحدودي مع القطاع خلال الليل. وأطلقوا الطائرة بدون طيار في الصباح وفجروا الجهاز عن بعد عندما كانت سيارة عسكرية تمر بالمنطقة.



وكشف أن السيارة أصيبت بأضرار، ولكنه نفى وقوع إصابات بين الجنود.



وأشار إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار أثار مخاوف من قيام الجماعات الفلسطينية بتطوير قدراتها. وقد أدى هذا إلى رد أقوى من إسرائيل، التي ضربت أهداف حماس والجهاد.



وفقًا لمصدر عسكري، كان هذا هو ثالث هجوم بطائرة بدون طيار.



وكتب يوسي ميلمان محلل شؤون الأمن والاستخبارات في صحيفة مأرب: "تم شن غارتين سابقتين بطائرات بدون طيار من قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة.



وتابع: "لقد ألقيا قنبلة يدوية وقذيفة آر بي جي.



وتشير عدة أدلة إلى أن الجماعة المدعومة من إيران تخطط لشن تفجيرات كبيرة ضد إسرائيل قبل انتخابات 17 سبتمبر، حسبما ذكرت مصادر المخابرات الإسرائيلية.



ولم تمانع حماس التصعيد، إما لأنها لا تستطيع إيقافه ولأنها أيضًا تخضع لنفوذ إيران، أو لأنها تغض الطرف بسبب خيبة أملها من وتيرة التسوية مع إسرائيل. تنفيذها.



وقال مسؤول أمني إن الجيش الإسرائيلي كان يقيد نفسه ويمتنع عن الانتقام لمثل هذه الحالات لأنه لا يريد أن يتورط في حرب جديدة في غزة قبل الانتخابات.



ويريد الجيش الحفاظ على الهدوء قبل الانتخابات ولا يريد شن حرب برئاسة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو لتجنب استغلال الجيش لمعركته الانتخابية.

