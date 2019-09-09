بورصة السعودية تنفذ صفقة خاصة على "المواساة" بقيمة 4.2 مليون ريال
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
نفذت بورصة السعودية تعاملات اليوم الاثنين،صفقة خاصة على سهم شركة المواساة للخدمات الطبية، بعدد أسهم بلغ 49.6 ألف سهم، بلغت قيمتها 4.2 مليون ريال ، ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة عند سعر 85 ريالاً؛ وهو ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.
وتم تداول سهم "المواساة" خلال جلسة الاثنين بين مستويات 85.10 ريال و85 ريالاً؛ وهو أعلى وأدنى مستوى للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.
والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات ، بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.
وتراجع سوق الأسهم السعودية "تداول" في مستهل تعاملات اليوم الاثنين متأثراً بقطاع البنوك والمواد الأساسية ، وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام لسوق الأسهم تراجعاً بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 8003.66 نقطة ليفقد نحو 47.24 نقطة ، وجرى التعامل على 15.76 مليون سهم بقيمة 408.97 مليون ريال، موزعة على 16.66 ألف صفقة.
وتراجع قطاع البنوك بنحو 1.02 بالمائة بفعل ساب والسعودي الفرنسي بنسبة تراجع قدرها 1.86 بالمائة، و2.41 بالمائة على الترتيب ، وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.6 بالمائة بفعل هبوط سهم زين السعودية بنسبة 1.4 بالمائة ،وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39 بالمائة بضغط من سهم أسمنت القصيم وأسمنت السعودية بنسبة 1.52 بالمائة، و1.44 بالمائة على الترتيب.
وتصدر سهم سابك السيولة بنحو 86.24 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الحجم بنحو 1.24 مليون سهم ، وكان قطاع تجزئة الأغذية الأكثر ارتفاعاً بنحو 0.95 بالمائة.
وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي تعاملات أمس الأحد على تراجع هامشي على الرغم من ارتفاع أغلب القطاعات؛ متأثراً بخسائر قطاع البنوك الأعلى تأثيراً بالمؤشر.
- تباين بورصات الخليج اليوم الأحد.. سوق "السعودية" يسجل أعلي مستوياته خلال 3 سنوات ونصف
- صعود "البحرين" وسط هبوط بورصات الخليج عند الإغلاق
- صعود البورصات الخليجية بإستثناء "القطرية "
- بورصة السعودية : تنفيذ 15 صفقة خاصة بـ883.67 مليون ريال
- 0.13% تراجع بمؤشر بورصة السعودية بالتعاملات الصباحية
- مؤشر بورصة السعودية يهبط لمستوى 8832.13 نقطة بمستهل التعاملات
- قطاع "البنوك "يقود بورصة السعودية للصعود 1.06% في ختام التعاملات
- للجلسة الثالثة علي التوالي ..بورصة السعودية تهبط 2.4% بختام تعاملات اليوم
- جلسة الختام .. مؤشر بورصة "السعودية" يتراجع هامشياً وسط تدني قيم التداولات
- تراجع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 0.6% مع بداية التعاملات