مديرة مدرسة تحولها إلى متحف قبل بدء العام الدراسي في البحر الأحمر.. (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن العام الدراسي الجديد ويجتهد معظم مديري مدارس البحرالأحمر، للانتهاء من تجميل وتهيئة المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، من طلاء الأسوار وجدران الفصول، وترتيب المقاعد وخلق أجواء احتفالية للطلاب.



وهنا على أرض مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر تحديدا بمدرسة عثمان بن عفان الإعدادية المشتركة، تلك المدرسة التي صدرت صورة تعبر عن الحب والألفة بين العاملين الإداريين ومعلمى المدرسة مع نيفين سمير مديرة المدرسة، ووصفها الجميع بشعلة نشاط تحول المدرسة إلى ما يشبه للمتحف يخطف أنظار مترددينها من أول وهلة.



وتفاجأ معلمي المدرسة بمشاركة أسرة المديرة في عمليات تجميل وتهذيب المدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد؛ الأمر الذي استقبله الجميع بفرحة وسعادة .



وقالت "نيفين" مديرة مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية المشتركة برأس غارب: "دائمًا ما نعلم ونغرس في نفوس الطلاب بأن المدرسة هي بيتك الثاني؛وبهذه الروح الجماعية في عمليات التجميل خصوصا قبل دخول العام الدراسي الجديد أكبر رسالة تتركز فى اذهان الطلاب بأن المدرسة فعلآ بيتك الثاني".



وأضاف مديرة المدرسة، مشاركة أسرتي في عمليات التجميل هي نابعة من إيمانهم بأن العمل التطوعي والجماعي أفضل رسالة تعبر عن روح الوطنية.





تعرف على استعدادات البحر الأحمر للعام الدراسي الجديد



تسابق الزمن محافظة البحر الأحمر استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد، لتهيئة المدارس للطلاب بعد إجازة آخر العام، وذلك للانتهاء من عمليات الصيانة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس المقرر دخولها الخدمة هذا العام.



ومن جانبه وجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر للمديريات المختصة بالتعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم للاستعداد للعام الدراسى الجديد.



وقالت نورة فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هناك تعاونا مشتركا مع المديريات المختلفة وشركة مياه الشرب للاستعداد للعام الدراسى الجديد، مؤكدة أن ذلك جاء تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالتنسيق لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.



وكشفت "فاضل"، لـ"لفجر "،هناك خطة تم وضعها الصيانة المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وتشمل الصيانة البسيطة من حنفيات مياه كهرباء مراوح وغيره، والثانية خطة التخطيط وهى صيانة المدرسة بالكامل من أعمال ترميم وتجديد كامل.



وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر هناك توجيهات لإدارة المدارس بتنظيف المدارس وقص الأشجار والتأكد من سلامة المقاعد وخزانات المياه والكهرباء والمراوح داخل الفصول الدراسية، مؤكدة أن الأبنية التعليمية خصصت 500 ديسك لمدارس البحر الأحمر الجديدة المقرر دخولها الخدمة فى العام الدراسي الجديد، بجانب فرشها وتجهيزها.



الأبنية التعليمية 5 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام



وكان أعلن المهندس محمد ياسين، مدير عام منطقة البحر الأحمر للأبنية التعليمية، عن دخول 5 مدارس جديدة للخدمة خلال العام الدراسى الجديد بمدن المحافظة، بواقع 126 فصلًا بتكلفة تجاوزت 71 مليون جنيها.



وأضاف" ياسين "،، أن المدارس الجديدة هى مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى، ومدرسة الحرية تعليم أساسى، ومدرسة التضامن تعليم أساسى، ومدرسة الأحياء الثانوية المشتركة، والمدرسة الدولية.



وتابع مدير منطقة البحر الأحمر للابنية التعليمية، أنه تقريبًا تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بها، حيث إنها ستكون جاهزة خلال العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن تكلفة تلك المدارس تجاوزت 71 مليون جنيه؛ مشيرًا أنه تم عمل توسعات فى مدرسة الثورة برأس غارب بواقع 5 فصول، وأيضا تم توسعت مدرسة حامد جوهر بالغردقة بزيادة 12 فصلا؛ وتم توسعت مدرسة الأحياء تعليم أساسى بـ11 فصلًا.



شركة مياه الشرب تطهير وتعقيم خزانات مياه المدارس



فيما أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية استعدادا للعام الدراسى الجديد.



وقال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، أن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وجه بضرورة الانتهاء من تطهير وتعقيم خزانات المدارس قبل بدء العام الدراسى لضمان جودة مياه الشرب التى يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب.



وأضاف رئيس شركة المياه، أن فريق الإدارة العامة للمعامل بدأ بأعمال تطهير وتعقيم خزانات المدارس مجانا لضمان جودة مياه الشرب التى تصل للمدارس، حيث يقوم فريق المعامل بإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية؛ موضحًا أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التى تصل للمواطن فى مقدمة مسئولياتها، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التى تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب، حيث تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءًا من خروجها من المحطات وحتى وصولها.



كما يوجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة، وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.



وأعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، خلال اجتماع عقده مع مسئولى المديرية، بحضور الدكتورة نصره سعد مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة والدكتورة نرمين ناجى مدير عام الوقائى ومسئولى الأمراض المتوطنة بالإدارات الصحية، عن خطة مكثفة للمكافحة المتكاملة بالرش الدورى بالضباب والرزاز كل فى نطاق إدارته بالمدارس استعدادا للعام الدراسى.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على مراجعة كافة خزانات المياه الأرضية، وعمل خطة لسحب عينات المياه من المدارس لحلول العام الدراسى الجديد وعمل حملات رش لجميع المدارس بنطاق المحافظة.



مدارس البحر الأحمر تتجمل لاستقبال العام الدراسي الجديد



وقامت إدارات المدارس المختلفة بأعمال التجميل داخل المدارس، حيث تجرى أعمال النظافة وقص الأشجار، وكذلك تجميل الفناء وترتيب المقاعد المختلفة وتنظيم الفصول المدرسية والمكتبة وغرف الأنشطة وذلك لتهيئة الأجواء للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.