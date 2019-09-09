تراجع مؤشر بورصة السعودية بنسبة 0.6% مع بداية التعاملات
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:39 ص
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نيفين سمير
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إستهلت بورصة السعودية تعاملات اليوم الاثنين علي تراجع متأثراً بقطاع البنوك والمواد الأساسية ، و سجل المؤشر العام لسوق الأسهم تراجعاً بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 8003.66 نقطة ليفقد نحو 47.24 نقطة ،وجرى التعامل على 15.76 مليون سهم بقيمة 408.97 مليون ريال، موزعة على 16.66 ألف صفقة ،وتراجع قطاع البنوك بنحو 1.02 بالمائة بفعل ساب والسعودي الفرنسي بنسبة تراجع قدرها 1.86 بالمائة، و2.41 بالمائة على الترتيب.
وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.6 بالمائة بفعل هبوط سهم زين السعودية بنسبة 1.4 بالمائة ، وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39 بالمائة بضغط من سهم أسمنت القصيم وأسمنت السعودية بنسبة 1.52 بالمائة، و1.44 بالمائة على الترتيب.
وتصدر سهم سابك السيولة بنحو 86.24 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الحجم بنحو 1.24 مليون سهم ، وكان قطاع تجزئة الأغذية الأكثر ارتفاعاً بنحو 0.95 بالمائة.
وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي تعاملات أمس الأحد على تراجع هامشي على الرغم من ارتفاع أغلب القطاعات؛ متأثراً بخسائر قطاع البنوك الأعلى تأثيراً بالمؤشر.
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