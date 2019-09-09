فلسطين تسجل واحدة من أعلى معدلات معرفة القراءة والكتابة في العالم

بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، نشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريرًا يقول أن فلسطين لديها واحدة من أعلى معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في العالم.



وذكر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن معدلات الأمية بين السكان الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق في فلسطين انخفضت في الفترة من 13.9 ٪ في عام 1997 إلى 2.8 ٪ في عام 2018.



وبالنسبة للذكور، انخفض المعدل من 7.8 ٪ في عام 1997 إلى 1.3 ٪ في عام 2018، في حين انخفض بالنسبة للإناث من 20.3 ٪ إلى 4.3 ٪ خلال نفس الفترة.



وحسب المنطقة، انخفض المعدل من 14.1 ٪ في عام 1997 إلى 3.0 ٪ في عام 2018 في الضفة الغربية، في حين انخفض المعدل في قطاع غزة من 13.7 ٪ في عام 1997 إلى 2.4 ٪ خلال نفس الفترة.



ويختلف معدل الأمية اختلافًا كبيرًا بين الفئات العمرية، حيث حصلت الفئة العمرية 65 عامًا فما فوق على أعلى معدل، بينما كان أقل معدل بين الفئات العمرية 30-44 عامًا و15-29 عامًا.



في عام 2018، بلغ معدل الأمية بين المناطق الريفية 3.7 ٪ (18000 شخص أمي)، بينما سجل 2.8 ٪ في مخيمات اللاجئين (7100 شخص أمي) و2.6 ٪ (57700 شخص أمي)) في المناطق الحضرية.



وأيضًا كان معدل الأمية بين الإناث أعلى في المناطق الريفية، تليها مخيمات اللاجئين والمناطق الحضرية على التوالي. ولم يختلف معدل الأمية بين الذكور حسب نوع المنطقة.



وفي عام 2018، كانت أعلى نسبة لمحو الأمية بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق في محافظة سلفيت بنسبة 5.4٪، تليها أريحا والأغوار بنسبة 3.9٪. وكان أقل معدل في محافظة غزة بنسبة 2 ٪.



وحسب الجنس، كان أعلى معدل لمحو الأمية بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق في محافظة القدس بنسبة 2.9 ٪ بينما كان أعلى معدل لمحو الأمية بين الإناث لنفس الفئة العمرية في سلفيت بنسبة 9.2 ٪.

