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الروائي إبراهيم عبد المجيد في حوار خاص لـ"٩٠ دقيقة".. الليلة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
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الروائي إبراهيم عبد المجيد في حوار خاص لـ٩٠ دقيقة.. الليلة
ابراهيم عبدالمجبد
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الفجر الفني
 
يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية الكاتب والروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد، فى حوار خاص يتحدث فيه عن أهم اعمال مؤلفاته وروايته الأخيرة،وحديث مختلف عن حياته الشخصية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين.


كما يتحدث الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، عن تفاصيل الكتاب الأخير الذي قام بترجمته عن رسائل الأديبة البريطانية لوسى دوف جوردن "رسائل من مصر"، وحكاية ١٣٠ رسالة التي جاء بالكتاب عن مصر وحوار فريد عن النقد حاليًا مقارنةً بالسنوات السابقة؟ وتقييمه لواقع الرواية المصرية فى اللحظة الراهنة، ومكانها من الخريطة الجديدة للرواية العربية.


كما يتحدث الكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد عن مستقبل النشر فى مصر واهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة.ِ

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