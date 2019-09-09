الروائي إبراهيم عبد المجيد في حوار خاص لـ"٩٠ دقيقة".. الليلة

كما يتحدث الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، عن تفاصيل الكتاب الأخير الذي قام بترجمته عن رسائل الأديبة البريطانية لوسى دوف جوردن "رسائل من مصر"، وحكاية ١٣٠ رسالة التي جاء بالكتاب عن مصر وحوار فريد عن النقد حاليًا مقارنةً بالسنوات السابقة؟ وتقييمه لواقع الرواية المصرية فى اللحظة الراهنة، ومكانها من الخريطة الجديدة للرواية العربية.









كما يتحدث الكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد عن مستقبل النشر فى مصر واهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة.ِ