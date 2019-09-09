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"أودي" تطلق سيارة "A5 2020" بتحديثات خارقة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:44 ص
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أودي تطلق سيارة A5 2020 بتحديثات خارقة
أودي A5 2020
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حدثت شركة أودي الألمانية سيارتها A5، وأتت التحديثات على كافة فئات أودي A5 والتي تشمل فئة الكوبيه، ونسخة الكشف، وكذلك سبورت باك.

التحديثات الخارجية شملت واجهة أمامية محدثة،  ومصابيح  LED جديدة قياسية على جميع الفئات، ويتوفر على الفئات الأعلى إضاة ليزر. كذلك تم تحديث المصابيح الخلفية والتي أصبحت أيضاً تتوفر بإضاءة ترحيبية تقوم بالتفاعل معك عند إغلاق وفتح السيارة كما هو الحال في شقيقاتها A8 وA7. بالإضافة لذلك حصلت A5 على اللون الأخضر المعدني الجديد، بالإضافة الى 11 لون آخر .

بالانتقال إلى المقصورة الداخلية، سنجد نفس التغييرات التي حصلت عليها اودي A4، هذا يعني تحديث شاشة المعلومات والترفيه MMI والتي أصبحت تدعم اللمس، وتتوفر بقياس 10.1 إنش وشاشة عدادت محدثة بقياس 12.3 إنش.

ونكمل حديثنا عن المحركات، ستحصل نسخة المواصفات الأوربية عند الإطلاق على اربع محركات تستفيد جميعها من نظام هجين ينتج قوة مقدارها 161حصان. بالنسبة للتغيير الأكبر هو تحول اودي S5 إلى الديزل، حيث حصلت على محرك توربو ديزل جديد بـ6 أسطوانات بسعة 3.0 لتر بقوة تبلغ 342 حصان وعزم دوران هائل يصل الى 700 نيوتن-متر، مايساعد السيارة على التسارع في غضون 4.7 ثانية وصولاً الى 100كم/ساعة، وبسرعة قصوى مثبتة إلكترونيًا حتى 250 كم/ساعة.

ستبدأ اودي في بيع A5 و S5 المحدثة في هذا الخريف بداية في السوق الأوروبي، بسعر رسمي يبدأ من 42,900 دولار أي مايعادل 160,875 ريال سعودي.
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