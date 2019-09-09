معالجات كوالكوم ستدعم "رواتر" الجيل الخامس 5G العام المقبل

تعمل "كوالكوم" على أنها ستقوم بتوفير رواتر الجيل الخامس في معالجاتها المتوسطة مع حلول العام القادم 2020، حيث أنه لن يقتصر دعم تقنية الجيل الخامس على سلسلة سناب دراجون 8 كـ سنابدراجون 855 على سبيل المثال، بل سيمتد الدعم ليشمل أغلب معالجات الشركة من السلسة السادسة والسابعة.





مما يعني أن المستهلك سيكون قريباً قادراً على شراء هاتف يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس بسعر معقول على غرار المتوفر الآن في السوق في الهواتف الراقية فقط نظراً لحداثة التقنية، وبالتالي سيتمتع بسرعة إنترنت عالية تصل 1 جيجا بايت.





وأوضحت كوالكوم أن معالجتها القادمة من هذه الفئة ستدعم شريحة واسعة من الهواتف الذكية المصنعة من قبل أوبو وشاومي وفيفو وإل جي ونوكيا وموتورولا.





فيما أن سامسونج قد استخدمت سنابدراجون 855 في هواتفها الداعمة تقنيات الجيل الخامس وستستخدم مستقبلاً الإصدارات القادمة من هذه الفئة على الأغلب كما هو الحال مع الشركات المصنعة الأخرى التي ضمنت هذا المعالج في هواتفها.





وقالت كوالكوم بأنها تعمل على 150 تصميم مختلف لرقاقات الجيل الخامس كجزء من خطتها طويلة الأمد لتوفير سرعات نقل لاسلكية عالية للهواتف.





حيث أن جميع معالجاتها القادمة ستدعم نطاقات وأطياف التردد الخاصة بتقنيات الجيل الخامس كـ mmWave وsub-6 GHz وTDD وFDD بالإضافة لدعم 5G لهواتف ببطاقات SIM متعددة.





ووضحت الشركة بأن معالجات كوالكوم من السلسلة 6 و7 و8 ستتوفر العام القادم بشقين؛ الأول يتضمن رواتر5G والأخر بلا رواتر 5G، حيث أنه سلسلة 7 الحاملة لرواتر الجيل الخامس ستكون جاهزة مع الربع الأخير من هذا العام لتدخل في وقت لاحق من العام المقبل في الهواتف.



