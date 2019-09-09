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أحمد جواد يستعد لاطلاق كليبه الغنائي من شرم الشيخ

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
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أحمد جواد يستعد لاطلاق كليبه الغنائي من شرم الشيخ
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الفجر الفني
 
يستعد المطرب العراقي الجنسية أحمد جواد لاطلاق اغنيته الجديدة "انا شبيه" والتي سيقوم بتصويرها بنظام الفيديو كليب، وهي اغنية سينجل يتم اصدارها بعيدا عن الألبوم.

وقال أحمد جواد، في تصريحات له اليوم، أن الاغنية الجديدة "أنا شبيه" سوف يتم تصويرها في مدينة شرم الشيخ السياحية، اضافة الي تصوير جزء منها في مدينة الغردقة .

وتابع جواد قائلا: "الأغنية الجديدة تم الاستعانة بعدد من للموديلز حيث تأخذ طابعا رومانسي سيتم اطلاقها أواخر الشهر الجاري.

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