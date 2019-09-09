الخميس.. "الضيف" أولى عروض أفلام سينما "بلاك أند وايت"

تستقبل أكاديمية "بلاك أند وايت"، لصناعة السينما والإعلام، برئاسة المخرج أحمد سامح، يوم الخميس المقبل، صناع فيلم "الضيف"، ثم يعقد ندوة عقب عرض الفيلم للجمهور، بحضور ناقد سينمائي، على أن يفتح باب المناقشة والتساؤلات حول كيفية صناعة الفيلم مع المشاهدين.

وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة السينما الخاصة بالأكاديمية.





ويأتى ذلك ضمن برنامج "عروض الأفلام"، الذى أعلنت عنه "أكاديمية "بلاك أند وايت" مؤخرًا، حيث من المقرر أن تقيم "بلاك أند وايت"، يوم الخميس من كل اسبوع، عرضا لفيلم سينمائي للجمهور العام، تستضيف خلاله صناع الفيلم، وتعقبه ندوة خاصة لمناقشتهم في كيفية صناعة العمل، وفتح باب التساؤلات للمشاهدين، عقب مشاهدة الفيلم.





وتجدر الإشارة إلى أن الخميس الأول من كل شهر، يكون مخصصا للفيلم العربي، والأسبوع الثاني للفيلم الأوروبي، بينما الثالث يخص الفيلم الأسيوي، والأسبوع الأخير من كل شهر يكون مخصصا للأفلام القصيرة.