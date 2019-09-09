"سلامة النية" فيديو كليب جديد لـ طارق ناصر علي اليوتيوب

طرح المطرب الشاب طارق ناصر، أغنية جديدة بعنوان "سلامة النية" مصورة بطريقة الفيديو كليب علي موقع 'اليوتيوب' و علي جميع المتاجر الإلكترونية و السوشيال ميديا.









"سلامة النية" من كلمات شادي أبو شهبة و ألحان أحمد تاج و توزيع و ميكس و ماستر عمرو الخضري و أنيميشن إسلام طمان و إخراج شريف طمان.









و من ناحية أخري يقوم طارق بالتحضير لعدة لطرح أغاني جديدة بشكل مختلف لتنال إعجاب جمهوره.