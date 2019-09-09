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"سلامة النية" فيديو كليب جديد لـ طارق ناصر علي اليوتيوب

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
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سلامة النية فيديو كليب جديد لـ طارق ناصر علي اليوتيوب
طارق ناصر
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الفجر الفني
 
طرح المطرب الشاب طارق ناصر، أغنية جديدة بعنوان "سلامة النية" مصورة بطريقة الفيديو كليب علي موقع 'اليوتيوب' و علي جميع المتاجر الإلكترونية و السوشيال ميديا.


"سلامة النية" من كلمات شادي أبو شهبة و ألحان أحمد تاج و توزيع و ميكس و ماستر عمرو الخضري و أنيميشن إسلام طمان و إخراج شريف طمان. 


و من ناحية أخري يقوم طارق بالتحضير لعدة لطرح أغاني جديدة بشكل مختلف لتنال إعجاب جمهوره. 
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