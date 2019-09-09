زاهي حواس يفتتح متحف توت عنخ آمون بالبرازيل

افتتح عالم الاثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" متحف النماذج الاثريه للملك "توت عنخ آمون" والذي أقيم بمدينة كورتيبا بالبرازيل؛ حضر الأفتتاح عمدة المدينة والمستشار التجاري المصري "محمد الخطيب" بالإضافة الي العديد من رجال الثقافة والسياسة بالمدينة.

ويضم المتحف نماذج اثرية تم شراؤها من ورش وزارة الاثار وهي تعكس قصة الفرعون الذهبي توت عنخ امون.

وقد أشرف "حواس" علي إقامة هذا المتحف بالتعاون مع المصور الإيطالي "ساندروا فانيني".





ويوجد بالمتحف نماذج من العجلة الحربية وكرسي العرش بالإصافة إلي المقصورة والأواني الكانوبية ويوجد حجرة كاملة داخلها المقبرة والتابوت ونموذج من المومياء بالإضافة إلي وجود العديد من الصور الفوتوغرافية وأفلام معروضة بالمتحف توضح تاريخ الاثار المعروضه.





وقد أعلن د.حواس ان هذا المتحف سوف يساعد علي عوده السياحة البرازيلية لمصر؛ واشار الي ان مصر آمنة.

وقد أعلن عمدة المدينة بانة قد تم اطلاق أسم الملك "اخناتون" علي أهم ميدان بمدينة كورتيبا.





وهذا المتحف أقامته جمعية الروزيكروشيان والتي تسير علي خطي الملك اخناتون والملك "تحتمس الثالث" وقد أقاموا ايضا بجوار المتحف طريق للكباش ومسلة ضخمة.





حضر الأفتتاح الألف المواطنين اللذين وقفوا طابور في الشارع منذ الصباح.





وعلي هامش أفتتاح المتحف عقد "حواس" مؤتمر صحفي عالمي وقد حضره العديد من الصحفيين وتحدث "حواس" عن أفتتاح المتحف المصرى الكبير وأوبرا توت عنخ آمون التي سوف يعلن عن الانتهاء في ١٢ سبتمبر بحضور الموسيقار الإيطالي.





وسأل الصحفيين عن نتائج الاشعة المقطعية للملك توت عنخ آمون وكشف مومياء الملكة تي ومومياء اخناتون وكذلك مومياء ام الملك توت عنخ آمون.



