ارتفاع طفيف في أسعار الأسمنت اليوم الاثنين بمحافظة الإسماعيلية

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الاثنين، 9ـ 9ـ 2019، في أسواق محافظة الإسماعيلية، حالة من الارتفاع الطفيف، امع بداية تعاملات، الأسعار، وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



وسجل سعر الأسمنت المسلح 820 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 810 جنيه للطن، وسجل أسمنت المخصوص 805 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 805 جنيه للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 800 جنيه للطن، وأسمنت السويدي 835 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 800 جنيها للطن، وأسمنت حلوان 820 للطن.



الأسمنت الأبيض



سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2465 جنيهًا، ورويال العادة 2500 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2445 جنيهًا للطن.



الأسمنت المخلوط



سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 710 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 710جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 715 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 715 جنيهًا للطن.



الأسمنت المقاوم



وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 878 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 840 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 853 جنيهًا للطن.



أسعار الجبس



استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.



وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 815 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 795 جنيها، وسجل طن أسمنت الصخرة 795 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 800 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 810 جنيهات، وصل سعر طن أسمنت المسلة إلى 795 جنيها.



بينما سجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، ووصل طن جبس المعمار إلى 660 جنيها، وسعر طن جبس مصر سيناء وصل إلى 610 جنيهات، وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيها للطن، وسعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2460 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2440 جنيها.



وسجل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 825 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة لـ845 جنيها، وسعر طن أسمنت لافا رج المقاوم للملوحة وصل إلى 860 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت النخيل المخلوط 710 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 715 جنيها.



طرق صناعة الأسمنت



صناعة الإسمنت تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الإستراتيجية والتنموية، لارتباطها بشكل مباشر بأعمال التعمير والإنشاء، حيث يستخدم الإسمنت بشكل أساسي في مواد البناء والخرسانة كمادة رابطة هيدروليكية، كما تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات البسيطة مقارنةً مع الصناعات الأخرى، حيث تعتمد صناعته على توفر المواد الخام التي تدخل في تركيبه، وعادةً ما تنشأ مصانع الإسمنت بالقرب من مصادر المواد الخام، لتوفير تكلفة النقل.



مراحل صناعة الأسمنت



مراحل صناعة الإسمنت استخراج المواد الأولية من المقاليع والمحاجر، نقل المواد الأولية باستخدام أشرطة ناقلة أو سيارات إلى المصنع. طحن المواد الأولية، وفقًا لنسب مدروسة، وتحليلات كيميائية، لزيادة مساحة سطح الحبيبات، وتصبح جاهزةً لدخول التفاعلات الكيميائية، حرق المواد الأولية المطحونة في أفران دوارة، على درجات حرارة عالية، وتحويلها إلى كلنكر. تعبئة الإسمنت الجاهز، في أكياس بلاستيكية أو ورقية.



المواد الخام الأولية في صناعة الإسمنت حجر جيري، طفلة، رمل السيليكات، أتربة سطحية، أتربة بوكيست، أكاسيد حديد تستخدم كعوامل مذيبة، جبس، طرق صناعة الإسمنت الطريقة الرطبة: تكسير المواد الخام، من سيليكات، وحجر جيري، وطين، وأتربة سطحية باستخدام الكسارات، ونقلها إلى المصنع لتخزينها في مناطق مكشوفة أو مغطاة، واستخدامها لاحقًا، طحن المواد الخام، باستخدام طواحين معلقات، وخلطها بالماء، وتستمر عملية الطحن حتى يصبح قوام المواد الخام ناعمًا، نقل المواد المطحونة الموجودة في المعلقات إلى صوامع التخزين، لضبط الشكل النهائي، والحصول على مزيج متجانس، أخذ عينة من المزيج بشكل دوري، وفحصها، للتأكد من مطابقة المزيج للمواصفات المطلوبة.



نقل المزيج إلى أحواض المعلقات، وهناك تحوله الطواحين إلى مزيج متجانس. سحب المزيج المتجانس الموجود داخل المعلقات من داخل الحوض إلى فتحة تغذية الفرن الدوار، وهو عبارة عن فرن أسطواني طويل، مائل بشكل بسيط عن المستوى الأفقي لدفع محتويات الفرن أثناء الدوران إلى الأمام، ومبطن بطوب حراري من الداخل. تجفيف المزيج داخل الفرن بفعل غازات احتراق عالية، ثم تبريد الكلنكر بواسطة مبرد هوائي. نقل المزيج الجاف إلى طواحين كور، وإضافة الجبس إليه، وطحنه بشكل نهائي. تعبئة الإسمنت في الأكياس.



وبعد ذلك تكسير المواد الخام باستخدام الكسارات، ونقلها إلى المصنع لتخزينها، تجفيف المواد الخام في مجفف دوار من خلال تعريضها للهواء الساخن الناتج عن تشغيل الفرن طحن المواد الخام في الطواحين، ثم نقلها إلى صوامع التخزين، لطحنها بشكل متجانس، باستخدام عمليتي الرص والسحب.



ونقل المواد الخام المتجانسة من الصوامع إلى أنواع أخرى من أماكن التخزين، ثم إلى أماكن الخلط، حيث يخلط 30% من الطين، و70% من الحجر الجيري، سحب المواد الخام من صوامع التخزين إلى فتحة التغذية الموجودة في برج التسخين الابتدائي لتسخينها، ثم تبريدها لتشكيل الكلنكر، نقل الكلنكر إلى طواحين كور، وإضافة الجبس إليه، تعبئة الإسمنت في الأكياس.

