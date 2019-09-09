ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

افتتاح مهرجان مسرح "الهواة" بالإسكندرية الخميس المقبل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:53 ص
Advertisements
افتتاح مهرجان مسرح الهواة بالإسكندرية الخميس المقبل
أرشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي ، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، الخميس القادم، فعاليات الدورة ١٧ لمهرجان مسرح الهواة، دورة فنان الشعب سيد درويش، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأسه الدكتور عمر دوارة، ويديره ممدوح أبو يوسف.

تستمر فعاليات المهرجان ٦ أيام ، بمشاركة ١٠ فرق تمثل محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الأقصر، ويتضمن حفل افتتاح المهرجان إفتتاح معارض فنون تشكيلية، وتكريم الفنانين، وفي الختام يتم تقديم العرض المسرحي "أوسكار" لجمعية هواة المسرح ، تأليف ايمانويل شيمت، إعداد إبراهيم ناصف، إخراج عبدالله عساكر.

تتكون لجنة تحكيم المهرجان من الفنانة مديحة حمدى، الدكتور مصطفى سليم، الفنان خالد الذهبى، ويكرم المهرجان هذا العام الفنانين رجاء حسين، أحمد فؤاد سليم، نادية رشاد، عثمان محمد على، آمال رمزى.

يمنح المهرجان جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة فى مجالات الإخراج، التأليف المسرحى، الأغانى والأشعار، السينوغرافيا، الموسيقى، التمثيل، رجال، ونساء.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إذربيجان
-
x
18:00
-
كرواتيا
إيرلندا الشمالية
-
x
20:45
-
ألمانيا
إستونيا
x
20:45
-
هولندا
إسكوتلندا
-
x
20:45
-
بلجيكا
مبارايات ودية
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
أوزبكستان - أساسي
ويلز - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا البيضاء - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
20:45
-
بنين - أساسي