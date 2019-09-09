"الأرصاد" تعلن حالة الطقس حتى نهاية الإسبوع..والقاهرة تصل لـ34

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن في حالة الطقس خاصة بعد تعرضنا لارتفاع مؤقت في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة الماضيين.



وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن حالة التحسن طالت جنوب البلاد، حيث تسجل درجة الحرارة على أسوان 39 درجة، بعد أن كانت تتخطى الحرارة الـ 40 درجة.

ولفت إلى أن درجة الحرارة على القاهرة تتراوح طوال الأسبوع ما بين 33 و34 درجة، منوهًا بأننا سنشعر اليوم بتحسن درجات الحرارة بشكل أكبر نظرًا لوجود نشاط في الرياح أدى إلى تشتيت الشبورة المائية.



وأضاف "عبد العال"، أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة ولكن قياسا بشهر أغسطس سنجد أنها اانخفضت بنحو 15%، وهو ما يعد تحسن، حيث لن تنخفض نسبة الرطوبة مرة واحدة.



ونفى رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ما تردد بشأن أن البلاد ستتعرض لموجة من السيول والأمطار خلال شهر سبتمبر، معقبًا أن من يكتب مثل تلك الأمور غير متخصص ولا يفهم في الأرصاد، وبنى كلاامه على توضيحات خبراء الأرصااد بأن فصل الخريف رغم أانه أفضل شهور السنة إلا أنه تنتابه بعض حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والمتمثلة في الأمطار التى تكون غزيرة في بعض الأحيان وتصل إلى حد السيول على الأماكن المحاطة بالجبال.



وتابع "عبد العال"، أن الطقس طوال هذا الأسبوع يعد طقس مثالي، ودرجات الحرارة حول المعدل عى كافة المحافظات، ولا توجد أاي ظواهر جوية تؤثر على حالاة الطقس سوى اليوم فهناك نشاط للرياح على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، وسيناء، ولكن نشاط الارياح سيستمر طوال الأسبوع على سيناء وهو أمر طبيعي نتيجة طبيعة المنطقة.



وتعتبر حالة الطقس التي تعيشها االبلاد من أروع الأجواء، حيث تعد درجاات الحرارة حول معدلها الطبيعي، وتبدأ نسبة الرطوبة في الانخفاض وهو ما يزيد حالة الطقس جمالا، بالإضافة إلى وجود نشاط خفيف في الرياح وهو ما يساهم في تشتيت الشبورة المائية التي تظهر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

