بعد تفوقه على بيراميدز.. شباك "عواد" تمنح الزمالك رقما قياسيا في الكأس

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رقمًا قياسيًا جديدًا بعد تغلبه على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "برج العرب"، في نهائي كأس مصر.





وتمكن الزمالك من حصد لقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية تناوب على تسجيلها كلاً من يوسف أوباما، المغربي أشرف بن شرقي "هدفين"، في الدقائق 52، و63، و83 من زمن المباراة.





وتوج الزمالك بالبطولة بشباك نظيفة طوال البطولة، حيث لم تتلقى شباك الفريق أي هدف للمرة الأولى للفارس الأبيض في تاريخه، ونرصد لكم نتائج الفارس الأبيض في البطولة كالتالي:





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انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف، أحرزه إبراهيم حسن في الدقيقة 83 من عمر المباراة.





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ونجح الزمالك في التأهل بصعوبة بعد فوزه بهدفين دون رد، في الشوط الإضافي الأول، بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وأحرز هدفي المباراة كلاً من محمود علاء، ومحمود عبد العزيز، في الدقائق 102، و108.





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أنهى الفارس الأبيض المباراة لصالحه بفوز صعب بهدف نظيف، أحرزه عبدالله جمعة مبكرًا، في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.





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شهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث امتدت للأشواط الإضافية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسمها الزمالك في الدقيقة 98 من زمن المباراة، بهدف رائع من مصطفى محمد بعد أسيست أكثر من رائع من محمود عبد الرازق شيكابالا.





الزمالك x بيراميدز في نهائي كأس مصر





حصد الزمالك لقب كأس مصر على حساب بيراميدز، بثلاثة أهداف سجلها كلاً من يوسف أوباما، المغربي أشرف بن شرقي "هدفين"، في الدقائق 52، و63، و83 من زمن المباراة.





وبتلك النتيجة نجح الزمالك في تحقيق نتيجة قياسية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز باللقب المفضل له دون تعرض شباك حارسه محمد عواد لأي هدف ليحصل على لقبه الـ27 من البطولة، بطريقة مختلفة عن الـ26 بطولة السابقين.







