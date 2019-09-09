عواد فين.. حارس الزمالك يرد على لقطة اختفائه في نهائي كأس مصر

رد محمد عواد حارس الزمالك على الصورة المثيرة في مباراة الفريق أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.









وقال محمد عواد عن لقطة اختفائه من مرماه: "لا أعلم أين كنت في تلك اللقطة فربما كنت أقوم بتوجيه أحد اللاعبين ولكن لا أتذكر أين كنت تحديدًا في هذه الكرة".

وأعرب عواد عن سعادته بأول بطولة له مع الفريق الأبيض متمنيًا استمرار مسلسل البطولات بعد أن لعب 4 مباريات حتى الآن ولم تهتز شباكه.

ونجح فريق الزمالك في انتزاع لقب بطولة كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه بعدما تغلب على نظيره فريق بيراميدز بنتيجة 3-0حملت توقيع يوسف إبراهيم أوباما، وأشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 52، 63، 82 من زمن اللقاء ليتوج بالكأس للمرة 27 في تاريخ

يواجه الزمالك نظيره منافسه المباشر والتقليدي مرتين في بطولة كأس السوبر المحلي خلال الفترة القادمة.

الزمالك يتحدى الأهلي في السوبر

- لقاء السوبر المحلي الخاص بالموسم الماضي يقام يوم 20 سبتمبر ويجمع بين الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2017 - 2018 ، والزمالك بطل كأس مصر في نفس الموسم والذي حصد لقب البطولة علي حساب سموحة.

- الزمالك سوف يصطدم بالأهلي في كأس السوبر المحلي الخاص بالموسم المنصرم 2018 - 2019، حيث توج المارد الأحمر بلقب بطولة الدوري الممتاز، وحصل الفارس الأبيض على لقب كأس مصر هذا الموسم بعد فوزه الليلة على بيراميدز بنتيجة 3-0.

كان الزمالك قد بدأ مشواره في بطولة كأس مصر بدور ال 32 بمواجهة منية سمنود وفاز عليه هدف نظيف ثم واجه الإنتاج الحربي في دور الـ16 وفاز عليه بهدفين نظيفين قبل أن يلعب مع مصر المقاصة في الدور الربع نهائي من بطولة كأس مصر ويفوز عليه بهدف نظيف من توقيع عبد الله جمعة.

ولعب الزمالك مع الاتحاد السكندري في نصف النهائي وفاز عليه بهدف نظيف ثم واجه فريق بيراميدز تحت قيادة الفرنسي سباستيان ديسابر ونجح في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة ليسعد جماهيره.