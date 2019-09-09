وسام بريدي يعلن عن الحمل الثاني لزوجته

أعلن الإعلامي وسام بريدي عن الحمل الثاني لزوجته، عارضة الأزياء التونسية، ريم السعيدي، بطريقة استثنائية عبر صفحته الخاصة على موقع "إنستجرام".





وقرر وسام بريدي، أن يكون الإعلان عن حمل زوجته، في يوم الاحتفال بذكرى ميلاد ابنته الأولى، الذي يصادف اليوم الأحد، حيث كتب عبر "إنستجرام"، على لسان ابنته بيلا: "بعدني صغيرة بس قد المسؤولية، بابا وماما عطيوني أحلا هدية، بعيدي وراح يصير عندي أخت اهتم فيها، واحبها وترافقني بكل حياتي".





ونشر وسام صورة، وهو برفقة زوجته ريم السعيدي، وابنتهما، التي ظهرت مرتدية "تي شيرت"، مكتوب عليه: "سأكون أختًا كبيرة، يناير 2020".





معلومات لا تعرفها عن وسام بريدي





ولد في بلدة فيطرون كسروان لبنان ، له أخت وحيدة، أخوه الممثل الراحل عصام بريدي،حاصل على شهادة في العلوم السياسية وعمل كمستشار سياسي في لبنان ويمتلك مطعم خاص به بمنطقة ضبية في بيروت.









في أبريل 2017 أعلن خطوبته من عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بعد قصة حب جمعتهما من خلال برنامج رقص النجوم وقامت بتقديم جائزة الفنانة إليسا في حفل الموسيقى العربية الذي ، وكذلك تقديم الجائزة إلى الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم في حفل الموريكس دور"في يوليو 2017انتشرت صور لزفافهم الذي عقد في ميلانو بعد أن تزوجا مدنيا ،في التاسع من 2018 سبتمبر رزق بابنته بيلا ماريا والتي ولدت في ايطاليا.









تخرج من ستديو الفن عام 2001، عن فئة تقديم البرامج. وحائز على شهادة تقدير من لجنة كانت له تجربة في مجال التمثيل من خلال دور في مسلسل "من أحلى بيوت راس بيروت"، بدأ عمله في الإذاعة لفترة سنتين في "نجوم لبنان"، وكان له فيها برنامج صباحي وبرنامج "نجمة حظك" و "ساعة عالهوا" .











