ميتشو يكرر احتفاله المثير

احتفل ميلوتين سيرجوفيتش ميتشو المدير الفني للزمالك بشكل مثير بالقفز والاصطدام بمدافعه محمود علاء بعد الفوز ببطولة كأس مصر.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر وكرر ميتشو احتفاله أثناء تدريبه أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي.

وأكد ميتشو أنه فخور بتدريب لاعب بحجم وقيمة محمود عبد الرازق شيكابالا الذي يتميز بالجدية وبذل قصارى جهده للزمالك باستمرار.

وتوج الزمالك بلقب بطولة كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه بعدما تغلب على نظيره فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 حملت توقيع يوسف إبراهيم أوباما، وأشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 52، 63، 82 من زمن اللقاء ليتوج بالكأس للمرة 27 في تاريخ

ويلعب الزمالك مع فريق الأهلي منافسه المباشر والتقليدي مرتين في بطولة كأس السوبر المحلي خلال الفترة القادمة.

الزمالك والأهلي في السوبر المصري

- لقاء السوبر المحلي الخاص بالموسم الماضي يقام يوم 20 سبتمبر ويجمع بين الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2017 - 2018 ، والزمالك بطل كأس مصر في نفس الموسم والذي حصد لقب البطولة علي حساب سموحة.

- الزمالك سوف يصطدم بالأهلي في كأس السوبر المحلي الخاص بالموسم المنصرم 2018 - 2019، حيث توج المارد الأحمر بلقب بطولة الدوري الممتاز، وحصل الفارس الأبيض على لقب كأس مصر هذا الموسم بعد فوزه الليلة على بيراميدز بنتيجة 3-0.

مشوار الزمالك حتى التتويج بكأس مصر

وبدأ الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر بدور ال 32 بمواجهة منية سمنود وفاز عليه هدف نظيف ثم واجه الإنتاج الحربي في دور الـ16 وفاز عليه بهدفين نظيفين قبل أن يلعب مع مصر المقاصة في الدور الربع نهائي من بطولة كأس مصر ويفوز عليه بهدف نظيف من توقيع عبد الله جمعة.

ولعب الزمالك مع الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر وفاز عليه بهدف نظيف ثم انتقل لمواجهة فريق بيراميدز تحت قيادة الفرنسي سباستيان ديسابر ونجح في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة ليسعد جماهيره القلعة البيضاء.







