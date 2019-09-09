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فيلم "it chapter 2" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:44 ص
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فيلم it chapter 2 يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية
it chapter 2
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رويترز
 
احتل فيلم الرعب الجديد "إت: الفصل الثاني (إت: تشابتر تو) صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 91 مليون دولار.


والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.


وتراجع فيلم الإثارة والحركة "سقوط ملاك" (أنجيل هاز فولن) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار .


والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.


وتراجع الفيلم الكوميدي "أولاد طيبون" (جود بويز) من المركز المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 5.4 مليون دولار.


والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.


وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.2 مليون دولار.


وصعد الفيلم الدرامي "الفائز" (أوفركمر) من المركز السادس إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 3.8 مليون دولار .


والفيلم بطولة أليكس كندريك وبريسيلا شيرر وشاري ريجبي ومن إخراج أليكس كندريك.
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