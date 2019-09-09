لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالقليوبية (تعرف عليها)

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الخدمة عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم، لمدة 6 ساعات، جاء ذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة اليوم.





حيث من المقرر أن تبدأ عملية انقطاع الخدمة، بداية من الساعة الـ 10 مساء اليوم، وحتى الساعة الـ 4 من فجر غدٍ الثلاثاء، لإجراء أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.





وناشدت الشركة، المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.





وفي سياق منفصل، لقي شابين، مصرعهما، بعد غرقهما في نهر النيل بمركز دشنا شمال محافظة قنا، لعدم إجادتهما السباحة.





تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدى القاضي، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بحث الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري عن كل من محمود علي صديق، ومحمد علي صابر، مقيمين بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد غرقهما في نهر النيل بدشنا، لعدم إجادتهما السباحة.





وكشفت تحريات المباحث أنها قاما بالنزول الى نهر النيل أثناء حضورهما حفل زفاف أحد أقربهما، فلقيا مصرعهما أثناء الاستحمام في نهر النيل، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، إلى مقر البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة الأولى، وجاري البحث عن الجثة الثانية.





وكان أصيب شاب بمدينة أبوتشت شمال قنا، في حادث انقلاب دراجة بخارية كان يستقلها بطريق نجع حمادي أبوتشت الزراعي.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارا يفيد إصابة محمد محمود جادالكريم، 21 عامًا، إثر حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الكوبري الجديد بمركز أبوتشت.





تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



