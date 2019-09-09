فضيحة جنسية لنجم تشيلسي السابق

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب الإنجليزى درينكووتر لاعب فريق بيرنلى المعار من تشيلسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية تعرض للضرب المبرح ولإصابات بالغه بعد واقعة تحرش.





وذكرت تقارير صحفية أن لاعب بيرنلى الجديد قد تعرض للضرب المبرح فى أح د الحانات خلال سهر اللاعب، والذى قام بالتحرش اللفظى بصديقة لاعب نادى سكونثورب كيجوسي نيتلهي.





وأشارت التقارير أن درينكووتر ألح على صديقة اللاعب ليصطحبها معه رغم رفضها المتكرر، وحدثت تلك الواقعة في أحد الأماكن بمدينة مانشستر ليلاً، حيث كان يقضي فيها درينكووتر بعض الوقت، وبالغ في تناول المشروبات الكحولية.





وأكدت التقارير هجوم 6 شبان على لاعب بيرنلى درينكوتر وضربوه بشكل مبرح وأظهرت الصور تورمات بالوجه كبيره وإصابة فى كاحل القدم ستبعده على الأقل لمدة شهر عن الملاعب.





وأكد مصدر مقرب من اللاعب انه نادم عن ماحدث وسيحاول تجنب تلك المواقف مستقبلاً.