تعليقات الجمهور على أغنية ماجد المهندس الجديدة

قابل عدد من الجمهور أغنية "غور" الجديدة للمطرب ماجد المهندس بانتقادات لاذعة، وذلك بعد عرضها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وعلق البعض قائلًا: " اللحن مستهلك"، "ما حبيت الكلمات صراحة، لكن اللحن والتوزيع قوي"، "الله يرحم الفنّ بالله هذي أغنيه!؟"، "تغيرت اغانيك كتير ياريت ترجع تنزل أقوى"، "اللحن رائع لكن الكلمات مش مطابقة له".

وحققت الأغنية بعد 3 أيام من عرضها مشاهدات مرتفعة، حيث حققت أكثر من 850,668

الأغنية من كلمات واحد، وألحان وتر، وتوزيع رأفت.









أغنية "سجيت مع نفسي"





طرح النجم السعودي ماجد المهندس، أغنية جديدة تحمل اسم "سجيت مع نفسي" عبر المتاجر الرقمية الكبرى





الأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي المشيري في تعاون جديد يجمعه مع ماجد المهندس، وهي من ألحان عصام كامل وتوزيع المايسترو سيروس.





التعاون بين المهندي والمشيري



