"ليس هازارد أو مودريتش".. الماركا تكشف عن أهم لاعب في ريال مدريد بالنسبة لزيدان

اللاعب الذي تتحدث عنه ماركا، هو البرازيلي كاسيميرو، والذي أصبح حجر أساس في تشكيلة زين الدين زيدان، حيث وصل البرازيلي إلى صفوف ريال مدريد في عام 2015، ومنذ ذلك الوقت هو اللاعب الأساسي في مركز لاعب خط الوسط الدفاعي، حتى إن زيدان نفسه لم يرغب يومًا ما في التعاقد مع لاعب أخر في مركز كاسيميرو، فقد يعرب زيدان عن رغبته في ضم بول بوجبا مثلًا ليكون بديلًا لكروس أو مودريتش، ولكن كاسيميرو ممنوع اللمس بالنسبة للفرنسي.



