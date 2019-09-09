ممثلة عالمية تكشف مفاجأة صادمة عن طريقة منح جوائز الأوسكار

وأوضحت الممثلة خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو السينمائي"لم يكن ثمة حاجة إلى إنفاق المال عندما رُشحت خمس مرات وفزت مرة" بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "ديد مان ووكينغ" (1995).

وأوضحت الممثلة خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو السينمائي"لم يكن ثمة حاجة إلى إنفاق المال عندما رُشحت خمس مرات وفزت مرة" بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "ديد مان ووكينغ" (1995).

فتحت الممثلة الأميركية سوزان سارندون النار ضد الطريقة التي تمنح من خلالها جوائز الأوسكار مؤكد أنها باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة.

فتحت الممثلة الأميركية سوزان سارندون النار ضد الطريقة التي تمنح من خلالها جوائز الأوسكار مؤكد أنها باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة.

وأضافت: "هذا الأمر لن يحصل الآن"، منددةً بحملات الضغط التي غالباً ما تشن على مدى أشهر قبل منح الجوائز.

وأتى كلام سارندون خلال مشاركتها، مع فيلم "بلاكبيرد"، في مهرجان تورنتو الدولي للسينما وهو الأكبر في أميركا الشمالية ويستمر حتى 15 أيلول/سبتمبر.

وأتى كلام سارندون خلال مشاركتها، مع فيلم "بلاكبيرد"، في مهرجان تورنتو الدولي للسينما وهو الأكبر في أميركا الشمالية ويستمر حتى 15 أيلول/سبتمبر.





فيلم "بلاكبيرد"





وتمثل سارندون في فيلم "بلاكبيرد" دور أم في آخر مراحل المرض تريد أن تضع حداً لحياتها. وقد عرض الفيلم للمرة الأولى في هذا المهرجان.





وقالت الممثلة (72 عاماً) إنها لا تملك فرصاً كبيرة للحصول على أوسكار عن هذا الدور لأنه ليس لديها الوسائل المادية "لمنافسة بعض الأفلام المدعومة من أشخاص من طينة هارفي واينستين في هذا العالم".



