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ممثلة عالمية تكشف مفاجأة صادمة عن طريقة منح جوائز الأوسكار

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:33 ص
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ممثلة عالمية تكشف مفاجأة صادمة عن طريقة منح جوائز الأوسكار
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فتحت الممثلة الأميركية سوزان سارندون النار ضد الطريقة التي تمنح من خلالها جوائز الأوسكار مؤكد أنها باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة.

وأوضحت الممثلة خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو السينمائي"لم يكن ثمة حاجة إلى إنفاق المال عندما رُشحت خمس مرات وفزت مرة" بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "ديد مان ووكينغ" (1995).

ممثلة عالمية تكشف مفاجأة صادمة عن طريقة منح جوائز الأوسكار

"هذا الأمر لن يحصل الآن"

وأضافت: "هذا الأمر لن يحصل الآن"، منددةً بحملات الضغط التي غالباً ما تشن على مدى أشهر قبل منح الجوائز.

ممثلة عالمية تكشف مفاجأة صادمة عن طريقة منح جوائز الأوسكار

تصريحات على هامش مهرجان تورنتو

وأتى كلام سارندون خلال مشاركتها، مع فيلم "بلاكبيرد"، في مهرجان تورنتو الدولي للسينما وهو الأكبر في أميركا الشمالية ويستمر حتى 15 أيلول/سبتمبر.


ممثلة عالمية تكشف مفاجأة صادمة عن طريقة منح جوائز الأوسكار

فيلم "بلاكبيرد"

وتمثل سارندون في فيلم "بلاكبيرد" دور أم في آخر مراحل المرض تريد أن تضع حداً لحياتها. وقد عرض الفيلم للمرة الأولى في هذا المهرجان.

وقالت الممثلة (72 عاماً) إنها لا تملك فرصاً كبيرة للحصول على أوسكار عن هذا الدور لأنه ليس لديها الوسائل المادية "لمنافسة بعض الأفلام المدعومة من أشخاص من طينة هارفي واينستين في هذا العالم".

ممثلة عالمية تكشف مفاجأة صادمة عن طريقة منح جوائز الأوسكار

الأوسكار وتورنتو

وكان المنتج الهوليوودي النافذ سابقاً وهو في قلب فضيحة "مي تو" قاد أفلاماً عدة من إنتاجه للفوز بالأوسكار قبل أن يتهم باعتداءات جنسية كثيرة.

وبات مهرجان تورنتو يعتبر في السنوات الأخيرة منصة تعزز فرص الفوز بجوائز أوسكار كما حصل خصوصا مع "ذي شايب أوف ووتر" و"غرين بوك" اللذين نالا بعد أشهر قليلة أوسكار أفضل فيلم.



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