بإطلالة ساحرة.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير تخطف الأنظار

وقام أغلب متابعيها بالتعليق على صورتها والتعبير عن مدى جمالها، وأناقتها.

بدت ايشواريا راي بإطلالة مميزة وانيقة للغاية، في أحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وذلك لصالح مجلة Peacock.

وزين ما ارتدته الفنانة بمجموعة من الريش، وهو ما يبرز من أنوثتها.

وظهرت خلال جلسة التصوير ايشواريا راي بالعديد من الإطلالات المختلفة، حيث إنها ظهرت مرة بفستان باللون البيج بأكمام طويلة شفافة.

وأطلت أيضا بفستان كت باللون الأحمر، مزين أيضا بالريش، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة للغاية، وهو ما أبرز من إطلالتها بشكل أنيق ومتناسب مع لون بشرتها.





وفي إطلالة أخرى ظهرت آيشواريا راي بفستان باللون الأبيض، بأكمام طويلة، وقد زين ايضا الفستان بالريش، وهو ما أبهر متابعيها حول مدى جمالها.















