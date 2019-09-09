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بإطلالة ساحرة.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير تخطف الأنظار

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:57 ص
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بإطلالة ساحرة.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير تخطف الأنظار
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بدت ايشواريا راي بإطلالة مميزة وانيقة للغاية، في أحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وذلك لصالح مجلة Peacock.

وقام أغلب متابعيها بالتعليق على صورتها والتعبير عن مدى جمالها، وأناقتها.


بإطلالة ساحرة.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير تخطف الأنظار

وظهرت خلال جلسة التصوير ايشواريا راي بالعديد من الإطلالات المختلفة، حيث إنها ظهرت مرة بفستان باللون البيج بأكمام طويلة شفافة.

وزين ما ارتدته الفنانة بمجموعة من الريش، وهو ما يبرز من أنوثتها.



بإطلالة ساحرة.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير تخطف الأنظار

وأطلت أيضا بفستان كت باللون الأحمر، مزين أيضا بالريش، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وجذابة للغاية، وهو ما أبرز من إطلالتها بشكل أنيق ومتناسب مع لون بشرتها.






بإطلالة ساحرة.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير تخطف الأنظار

وفي إطلالة أخرى ظهرت آيشواريا راي بفستان باللون الأبيض، بأكمام طويلة، وقد زين ايضا الفستان بالريش، وهو ما أبهر متابعيها حول مدى جمالها.




بإطلالة ساحرة.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير تخطف الأنظار

واعتمدت ايشواريا راي، على ميكب هادئ وناعم للغاية ليتناسب مع ملامحها الرقيقة، وقد تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها لتبرز من أناقتها.



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