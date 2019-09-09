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نجم برشلونة يقترب من العودة أمام فالنسيا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:46 ص
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نجم برشلونة يقترب من العودة أمام فالنسيا
برشلونة
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ريهام عبد المحسن
 
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن عودة الأورجواياني لويس سواريز نجم برشلونة إلى المشاركة في المباريات باتت وشيكة وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية غيابه بسبب الإصابة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن سواريز دخل في المرحلة الأخيرة من التعافي من الإصابة التي داهمته في مباراة الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني هذا الموسم أمام أتلتيك بلباو والتي انتهت بخسارة البرسا بهدف نظيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سواريز بات قريبًا للغاية من المشاركة مع برشلونة في المباراة المقبلة أمام فالنسيا والتي ستقام السبت المقبل على ملعب كامب نو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سواريز كان قد أصيب بتمزق في الجزء الأسفل من الساق اليمنى في بداية الموسم الحالي ليغيب عن المشاركة مع الفريق في مواجهتي ريال بيتيس وأوساسونا.

وكانت تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وأكدت التقارير الإيطالية سعي يوفنتوس لتطبيق خطة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو الصيفي، حيث سيرحل نجمه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان مقابل الحصول على البرازيلي نيمار وبعدها سيتم التوجه للتعاقد مع لويس سواريز نجم برشلونة.
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