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عاجل.. حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:09 ص
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عاجل.. حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة
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أعلنت مصادر إعلامية مقربة من حزب الله عن قيام الحزب بإسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية بجنوب لبنان، وذلك حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل منذ قليل.


قال "حزب الله" في بيان نشر قال فيه إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدو لطائرة إسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة أثناء عبورها للحدود ‏الفلسطينية - اللبنانية صباح اليوم باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاطها في خارج البلد ‏وأصبحت الطائرة في يد حزب الله".


يذكر أن وسائل إعلام لبنانية رسمية، كانت قد أعلنت أمس عن العثور على جثة مسؤول سابق في حزب الله، في الضاحية الجنوبية من بيروت، معقل الميليشيات.


وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت إجراءات أمنية استثنائية غير مسبوقة على مداخلها وفي شوارعها، مع اقتراب يوم العاشر من محرم، حيث تحيي الطائفة الشيعية ذكرى عاشوراء.

 

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