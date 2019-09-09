ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزمالك يتمسك بإقامة السوبر في موعده

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:49 ص
Advertisements
الزمالك يتمسك بإقامة السوبر في موعده
الاهلي والزمالك
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،  على تمسكه بإقامة السوبر المصري يوم ١٩ سبتمبر الجاري وعدم تأجيله .

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية بفضائية ""الحدث اليوم" عبر برنامج "الزمالك اليوم" إن هناك محاولات لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ليصبح يوم 20 من نفس الشهر.

وشدد رئيس النادي الأبيض على رفضه تأجيل المباراة، وتمسكه بإقامة اللقاء في الموعد المحدد.


وأوضح أن الزمالك تلقى خطابًا بإقامة المباراة يوم 19 وهو ما سيتم تنفيذه.

يذكر، أن اتحاد الكرة قد حدد إقامة مباراة السوبر المصرى يوم 19 الجارى قبل أن يطلب الأهلي تأجيله 24 ساعة بسبب ظروف الطيران بعد مواجهة بطل غينيا الاستوائية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إذربيجان
-
x
18:00
-
كرواتيا
إيرلندا الشمالية
-
x
20:45
-
ألمانيا
إستونيا
x
20:45
-
هولندا
إسكوتلندا
-
x
20:45
-
بلجيكا
مبارايات ودية
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
أوزبكستان - أساسي
ويلز - أساسي
-
x
20:45
-
روسيا البيضاء - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
20:45
-
بنين - أساسي