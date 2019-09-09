انتقادات لأغنية ماجد المهندس الجديدة بعد عرضها.. والسبب!

تعرضت أغنية "غور" الجديدة للمطرب ماجد المهندس لانتقادات الجمهور وذلك بعد عرضها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وحققت الأغنية بعد 3 أيام من عرضها مشاهدات مرتفعة، حيث حققت أكثر من 850,668 مشاهدة.





وعلق البعض قائلًا: " الكلمات سواليف وماتدري وش الفكره فيها، واللحن مستهلك"، "ما حبيت الكلمات صراحة، لكن اللحن والتوزيع قوي"، "الله يرحم الفنّ بالله هذي أغنيه!؟".





الأغنية من كلمات واحد، وألحان وتر، وتوزيع رأفت.









أغنية "سجيت مع نفسي"





طرح النجم السعودي ماجد المهندس، أغنية جديدة تحمل اسم "سجيت مع نفسي" عبر المتاجر الرقمية الكبرى





الأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي المشيري في تعاون جديد يجمعه مع ماجد المهندس، وهي من ألحان عصام كامل وتوزيع المايسترو سيروس.





التعاون بين المهندي والمشيري



