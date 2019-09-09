الممثلة التركية "نور": "هذا عمري الحقيقي ولا أخجل منه"
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 03:44 ص
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قالت الممثلة التركية سونغول أودان الشهيرة باسم "نور" في الشرق العربي، إنها تصور الجزء الثاني من مسلسلي حكاية عائلة، ومتشوقة جدًا لعرضه قريبًا.
وأضافت أنه سيحقق نجاحًا مضاعفًا لأنه يناقش المزيد من القضايا الاجتماعية التي يعاني منها الفرد".
هذا عمري الحقيقي
أمّا عن عمرها فقالت: "ما زالوا يرددون إنني في الأربعين من السن، وهذا أمر يجعلني أشعر بالفخر، فأنا قصدت إعلان عمري ولا أخجل به، هذا عمر الجسد وكل مرحلة لها جماليتها".
نبذة عن نور
سونغُل أودَن (بالتركية: Songül Öden) (مواليد 17 فبراير 1979)، ممثلة تركية.
عن حياتها
اسمها بالتركي «Songül Öden» ويعني بالعربية «الزهرة الأخيرة»، بدأت التمثيل عام 1993، وذاع صيتها في العالم العربي بعد قيامها بدور البطولة في مسلسل نور، حاصلة على إجازة من أكاديمية المسرح.
قضت سنوات عمرها الأولى في أنقرة، وهي من عائله ثريه حيث تخرجت هناك من الأكاديمية المسرحية لجامعة هاجيتيبي، وبينما كانت تقضي فترتها التدريبية في مسرح الفنون، جاءتها الفرصة الذهبية للانطلاق في مشوارها الفني عن طريق الصدفة المحضة، حيث عرض عليها أداء دور أساسي في مسرحية «Trabzon Devlet Tiyatrosu» وأداء دور آخر في احدى المسرحيات التي أقيمت في مسرح ديار بكر الوطني، والتي كانت أحد أشهر المسرحيات التركية لمدة ثلاث سنوات.
في عام 2005 انتقلت إلى التلفزيون، لتؤدي دوراً أساسياً في مسلسل نور، دون أن تفارق المسرح الذي كانت لها فيه مشاركات حديثة كمسرحية «Kadinciklar».
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