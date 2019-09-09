نادال يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس ويقترب من رقم فيدرر التاريخي للجراند سلام

توح اللاعب الإسباني رافائيل نادال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس لموسم 2019، وذلك عقب الفوز على الروسي دانيل ميدفيديف بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية بين اللاعبين خلال اللقاء الذي استمر لما يقارب الخمس ساعات.





وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :-

7-5

6-3

5-7

4-6

6-4









وأصبح نادال يمتلك 19 لقبا في البطولات الأربعة الكبرى الجراند سلام، ليقلص الفارق مع السويسري روجر فيدرر إلى لقب وحيد حيث يحتل فيدرر صدارة تلك القائمة برصيد 20 لقب، ويوسع الفارق مع الصربي دجوكوفيتش صاحب ال15 لقبا.





ويملك أيضاً الإسباني نادال رقم مميزا، حيث أصبح ثاني ‏اكثر اللاعبين وصولاً لنهائيات الجراند سلام بعد بلوغ 30 عام من العمر برصيد 7 نهائيات، ويتصدر تلك القائمة الثنائي روزويل وفيدرر برصيد 8 نهائيات.





ودخل رافا في قائمة أكثر اللاعبين وصولاً لنهائيات الجراند سلام على الأرضية الصلبة، حيث يحتل نادال المرتبة السادسة لـ +10 نهائيات، ويحتل دجوكوفيتش صدارة تلك القائمة برصيد 15 نهائي، ويليه فيدرر برصيد 14 نهائي، ويأتي الثنائي سامبراس وليندل برصيد 11 نهائي، ويليهم الإسباني نادال وأجاسي برصيد 10 نهائيات.