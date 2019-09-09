ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقة وتجارة مخدرات برأس غارب

تمكنت رجال مباحث قسم رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر؛ من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص متخصصين في سرقة المنازل والوحدات السكنية والاتجار في المواد المخدرة.



تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أفراد تخصص في سرقة المنازل وبيع المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تعود الواقعة عند تلقى الرائد أحمد الحوام رئيس مباحث قسم رأس غارب، بلاغا من ربة منزل برأس غارب تفيد باكتشافها سرقة مشغولاتما الذهبية وتتمثل في "سلسلة – دلاية – أسورة – خاتم- مبلغ مالي 1500 جنيه" من داخل الشقة ملكها بمدينة رأس غارب.



ومن جانبها قامت مباحث قسم شرطة رأس غارب بإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة التي أسفرت عن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة وهم: "مصطفى ر ج ا" ومقيم رأس غارب، والسابق اتهامه في 8 قضايا آخرها القضية رقم 1782019 جنح رأس غارب "مخدرات"، و"إبراهيم س إ ن" ومقيم رأس غارب، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما القضية رقم 22052018 جنح رأس غارب "سرقة"، و"محمد ع ع ا ح"، ومقيم رأس غارب، والسابق اتهامه في القضية رقم 22052018 جنح رأس غارب "سرقة"، و"عماد ن ح ح" ومقيم رأس غارب.



وتمكنت قوة أمنية مداهمةممكان تواجدهم وضبطهم وبحوزتهم 20 لفافة بلاستيكية بداخلها جوهر الهيروين المخدر تزن 30 جراما تقريبًا ومبلغ مالى 1000 جنيه وسلاح أبيض "مطواة".



بمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق والإتجار بالمواد المخدرة وأرشدوا عن المسروقات.



تم تحرير المحضر اللازم التي حملة رقم 14632019 جنح قسم رأس غارب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.