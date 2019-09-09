زيدان رفض عرض بـ75 مليون يورو لنجم ريال مدريد في الصيف الماضي

قالت مصادر صحفية إسبانية صباح اليوم الأثنين، أن نادي ريال مدريد قد رفض رحيل نجم خط وسط الفريق، في الصيف الماضي، وذلك رغم وصول عرض مادي مغري للغاية بالنسبة للنادي الملكي، ويصل إلى 5 مليون يورو قبل غلق سوق الإنتقالات بأيام قليلة للغاية.



ذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال"، أن المدرب زين الدين زيدان قد تلقى إتصالات من قبل إدارة النادي الملكي، من أجل إخباره بوجود عرض رسمي للحصول على خدمات الألماني توني كروس، مقابل 75 مليون يورو في الصيف الماضي، ولكن المدرب الفرنسي قد رفض هذا العرض، وطلب من إدارة ريال مدريد عدم الموافقة عليه، لكنه يرغب في إستمرار توني كروس في صفوف نادي ريال مدريد في الموسم الحالي.



يذكر بأن توني كروس يعد واحد من الأعمدة الأساسية في تشكيلة ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، حيث شكل الألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو، والكرواتي لوكا مودريتش، حجر الأساس دومًا في خط وسط النادي الملكي في عهد زين الدين زيدان، ولذا فإنه من الصعب للغاية أن يوافق زيدان على خروج واحد من هذا الثلاثي في أي وقت.



وفي سياق آخر، قالت صحف إسبانية، أن المدرب الفرنسي يرغب في ضم عدد من اللاعبين خلال ميركاتو يناير المقبل، وهذا بعد ظهور الفريق بصورة متوضعة للغاية، خاصة في الأسابيع الأولى من بطولة الدوري، والتي جمع فيها ريال مدريد 5 نقاط فقط بعد مرور 3 جولات من إنطلاق البطولة ليصبح الملكي في المركز 5 في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة إتليتكو مدريد.