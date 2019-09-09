مذيعة مصرية: لهذا السبب نانسي عجرم هي التي تشبهني وليس العكس!
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:46 ص
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علقت المذيعة أميرة بدر، على تأكيد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على انها تشبه المطربة نانسي عجرم قائلة: "لا أجد أنني أشبهها".
وأكدت: تشبيهي بنانسي عجرم لها لا يزعجني أبدا لأنني أحبها جدا".
نانسي عجرم هي من تشبهني
ولكن أكدت "بدر" أنه في حال وجود شبه بينها وبين المطربة اللبنانية الشهيرة، فإن الأخيرة هي التي تشبهها لأنها لم تخضع لعمليات تجميل.
برنامج "أنا حوا"
وعادت مؤخرًا الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أنا حوا" على شاشة المحور، ويدور البرنامج حول المرأة المصرية والعربية.
كما يناقش القضايا الهامة لصالح المرأة وجميع قوانين الأحوال الشخصية، والمرأة الناجحة فى جميع المجالات السياسية والفنية و الاجتماعية وغيرها، وشخصيتها وحياتها الشخصية والعملية و علاقتها بالرجل.
ومن المعروف أن أميرة بدر قدمت برامج عدة أبرزها "أنا والناس" و"بنات البلد" على شاشة الحياة، و"بيت الخير" على شاشة المحور في وقت سابق.
نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي ترتدى فستان قصير مشجر، وتركت شعرها منسدلا، وارتدت هاف بوت باللون الأسمر، ووحظيت الصورة على اعجابا كبيرا من قبل متابعها.
نانسي تروج لـ"ذا فويس كيدز"
ونشرت نانسي مؤخرا بعض اللقطات التشويقية لكرسيها الخاص ببرنامج "ذا فويس كيدز"،وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، واتضح من الفيديو تحمسها لاختيار أفضل الأصوات من الأطفال المشاركين وذلك من خلال تجارب الأداء.
يشار أن مقدمي برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، هذا الموسم هم : نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي.
احتفال نانسي بعيد زواجها
احتفلت منذ أيام قليلة المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد زواجها من الدكتور فادي الهاشم، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" حيث نشرت صورة لها برفقة زوجها وهي تحتضنه، وعلقت قائلة: "هذا اليوم سيكون دائمًا أفضل يوم في حياتي- عيد زواج سعيد حبي".
احتفلت منذ أيام قليلة المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد زواجها من الدكتور فادي الهاشم، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" حيث نشرت صورة لها برفقة زوجها وهي تحتضنه، وعلقت قائلة: "هذا اليوم سيكون دائمًا أفضل يوم في حياتي- عيد زواج سعيد حبي".
نانسي تروج لـ"ذا فويس كيدز"
ونشرت نانسي مؤخرا بعض اللقطات التشويقية لكرسيها الخاص ببرنامج "ذا فويس كيدز"،وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، واتضح من الفيديو تحمسها لاختيار أفضل الأصوات من الأطفال المشاركين وذلك من خلال تجارب الأداء.
يشار أن مقدمي برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، هذا الموسم هم : نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي.
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