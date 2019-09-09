سيرجيو راموس: "ما حدث في العام الماضي كان كارثة، وعلى الجماهير أن تنتظر الرابعة عشر هذا الموسم"

وصف قائد نادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، خروح الفريق صفر اليدين في الموسم الماضي، بالأمر الكارثي بالنسبة له ولزملائه في الفريق، خاصة بعدما أعتاد اللاعبون في ريال مدريد على تحقيق الألقاب والبطولات في المواسم الأخيرة، ولكن في الموسم الماضي، خرج الفريق من دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، وكذلك حصل الفريق على المركز الثاني في بطولة الدوري خلف برشلونة، وخرج بشكل مبكر من بطولة الكأس.



وتحدث سيرجيو راموس لوسائل الإعلام الإسبانية مساء أمس، وقال: " بالحديث عن شعوري في هذا الموسم، فأنا جائع من أجل تحقيق المزيد، بعد كارثة العام الماضي أُريد رفع دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، أريد أن نحتفل في مدريد باللقب الرابع عشر في تاريخ النادي الملكي".



وأكمل مدافع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد تصريحاته ليؤكد رغبته الكبيرة في الإستمرار ضمن صفوف نادي ريال مدريد، والذي عاش بين جدرانه لمدة 15 عام، منذ إنضمامه قادمًا نادي إشبيلية.



يذكر أن سيرجيو راموس يشارك الآن في معسكر منتخب بلاده والذي يستعد لمواجهة جزر الفارو يوم الثلاثاء المقبل، ضمن تصفيات بطولة يورو 2020، وفي حالة مشاركته في المباراة، فسوف يصل سيرجيو راموس إلى المباراة رقم 167 مع منتخب بلاده إسبانيا، ليصبح على بعد 17 مباراة فقط من تحطيم رقم المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم برصيد 184 مباراة.



وكذلك في حالة تسجيل سيرجيو راموس هدف في شباك جزر الفارو، سيكون المدافع الإسباني هو أكثر مدافع في تاريخ كرة القدم سجل أهدافًا بقميص منتخب بلاده، حيث يملك راموس الآن في سجله مع منتخب اللاروخا نحو 21 هدف.