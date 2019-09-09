"غور" لماجد المهندس تقترب من حصد مليونها الأول (فيديو)

اقتربت أغنية "غور" للمطرب ماجد المهندس فور إطلاقها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من تحقيق مليون مشاهدة، حيث حققت حتى الآن أكثر من 845,958 مشاهدة.

وحظت الأغنية بإعجاب جمهور المهندس، حيث حرص الكثيرون على ترك التعليقات الإيجابية.

الأغنية من كلمات واحد، وألحان وتر، وتوزيع رأفت.

أغنية "سجيت مع نفسي"

طرح النجم السعودي ماجد المهندس، أغنية جديدة تحمل اسم "سجيت مع نفسي" عبر المتاجر الرقمية الكبرى

الأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي المشيري في تعاون جديد يجمعه مع ماجد المهندس، وهي من ألحان عصام كامل وتوزيع المايسترو سيروس.

التعاون بين المهندي والمشيري

تعاون جديد يجتمع به "برنس الغناء العربي" الفنان ماجد المهندس، مع الشاعر الإماراتي أنور المشيري بأغنية جديدة تحمل عنوان "سَجـّيت مع نفسي" تصدى لتلحينها الفنان عصام كمال، وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو سيروس، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد، وإشراف ومتابعة فائق حسن مدير أعمال المهندس.





هذا وسيتم طرح العمل اليوم من خلال قناة ماجد المهندس في موقع "اليوتيوب"، مع مونتاج خاص أعد خصيصاً للفيديو الذي سيحمل الأغنية، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية، والتي قال فيها الشاعر في مقدمتها:





كلمات الأغنية





سَجـّيت مَعْ نفسي وقبـْل آتِنَـبـه

قِـدّام عيـنـي مَـرّت أيـام عمري

حزني وفَـْرحي والعِدى والأحبّـة

وما فِقْت إلاّ وإبتسامة في ثغري..





ويأتي هذا التعاون بين المهندس والشاعر المشيري بعد مجموعة من النجاحات الكبيرة التي تحققت بتعاونهما مثل الأغاني "تحبك روحي" و"أحبك موت" و"روحي بلقاك" و"يا ناس خلي" وأغنية "فرصة مجنونة" وغيرها من الأغنيات التي لاقت صدى كبير بين الجمهور، لما تحمل الكلمات من رؤية شعرية متنوعة المواضيع، وإحساس وصوت المهندس في ترجمة مشاعرها، وإيصالها للجمهور الخليجي والعربي.







