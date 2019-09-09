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توضيح هام من مخرج "ورد مسموم" المرشح لـ"أوسكار 2020"

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:05 ص
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توضيح هام من مخرج ورد مسموم المرشح لـأوسكار 2020
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عبر المخرج أحمد فوزي صالح، عن سعادته باختيار فيلمه لتمثيل مصر في الأوسكار.

وأشار إلى أنه يرغب في التوضيح أن ترشيح مصر للفيلم لا يعني مشاركته في المنافسة النهائية على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

ولفت لى أن اختيار مصر لفيلم من أجل تمثيلها في الأوسكار هو تقليد سنوي، يحدث منذ سنوات طويلة، وأكد أن الوصول إلى القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي "أمر صعب" بحسب تعبيره.

توضيح هام من مخرج ورد مسموم المرشح لـأوسكار 2020


وأكد أحمد فوزي صالح أن ما يهمه أكثر هو رحلة تكوين الفيلم، والتي يتعلم صناعه من خلالها أمور كثيرة، سواء من الناحية الفنية أو العملية أو الإنتاجية، وليس حصدهم لجوائز عديدة، والسفر إلى المهرجانات، واختتم بيانه بعبارة: "المهم بالنسبة لنا أننا نستمر في صنع الأفلام التي نرغب في تقديمها".


توضيح هام من مخرج ورد مسموم المرشح لـأوسكار 2020

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم داخل منطقة المدابغ في القاهرة، حيث تعيش عاملة النظافة "تحية" وشقيقها "صقر" وأمهما.


ترتبط "تحية" بعلاقة وثيقة مع شقيقها الذي تهتم بكافة شؤونه وتفاصيل حياته، وعندما يقرر الشقيق الخروج من الحي الفقير والهجرة بشكل غير شرعي بحثا عن حياة أفضل، تبذل تحية كل ما بوسعها لمنعه حتى يبقى بجوارها.


وسبق للفيلم أن عرض بالعديد من المهرجانات العربية والأجنبية، وفاز ببعض الجوائز منها جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.


توضيح هام من مخرج ورد مسموم المرشح لـأوسكار 2020


نقابة المهن السينمائية في مصر

وقالت نقابة المهن السينمائية في مصر، إن لجنة مشكلة من نقاد وصحفيين ومخرجين اجتمعت الخميس، وأجرت تصويتا على عدد من الأفلام المرشحة لتمثيل مصر في الأوسكار.

وأضافت أن "ورد مسموم" حاز على أكبر عدد من أصوات الحاضرين.

ويحق لكل دولة في العالم ترشيح أحد أفلامها للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لتقوم بعد ذلك أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة بإعلان الأفلام المقبولة ضمن قائمة أولية في ديسمبر كانون الأول ثم إعلان قائمة مختصرة في يناير كانون الثاني.

ويقام حفل إعلان وتوزيع الدورة الـ92 لجوائز الأوسكار في التاسع من فبراير/شباط 2020 في هوليوود.


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