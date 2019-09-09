توضيح هام من مخرج "ورد مسموم" المرشح لـ"أوسكار 2020"









عبر المخرج أحمد فوزي صالح، عن سعادته باختيار فيلمه لتمثيل مصر في الأوسكار.





وأشار إلى أنه يرغب في التوضيح أن ترشيح مصر للفيلم لا يعني مشاركته في المنافسة النهائية على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.





ولفت لى أن اختيار مصر لفيلم من أجل تمثيلها في الأوسكار هو تقليد سنوي، يحدث منذ سنوات طويلة، وأكد أن الوصول إلى القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي "أمر صعب" بحسب تعبيره.



