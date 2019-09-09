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رسالة خاصة من الفيفا لنادي الزمالك بعد الكأس الـ27

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:53 ص
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رسالة خاصة من الفيفا لنادي الزمالك بعد الكأس الـ27
كاس مصر
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الفجر الرياضي
 
هنأت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نادي الزمالك بعد فوزه ببطولة كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه.

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات نهائي كأس مصر والذي أقيم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وغردت صفحة فيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " تهانينا لمدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك الفوز، ببطولة كأس مصر موسم 2018-2019".

وتابع: "فاز 3-0 على نادي بيراميدز بأهداف أوباما وبن شرقي، ليتوّج بطلاً عن جدارة للموسم الثاني على التوالي وللمرة 27 في تاريخه، وألف مبروك للأبطال".

وصعد الزمالك لنهائي الكأس بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف أحرزه اللاعب مصطفى محمد بعد أن أقصى نادي مصر المقاصة من ربع النهائي بهدف عبدالله جمعة ، وفي المقابل صعد الى نهائي الكأس بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد.
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