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نجوى كرم تتألق على يوتيوب بـ"بعشق تفاصيلك"

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
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نجوى كرم تتألق على يوتيوب بـبعشق تفاصيلك
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نجحت أغنية "بعشق تفاصيلك"، للمطربة اللبنانية نجوى كرم من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب؟

وطرحت نجوى كرم، الأغنية عبر حسابها الرسمي بيوتبوب في 5 سبتمبر الجاري. 

والأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا، ومن إخراج وليد ناصيف.


نجوى كرم تتألق على يوتيوب بـبعشق تفاصيلك

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات اغنية"بعشق تفاصيلك" بشكل حصري، عبر تطبيق "ديزر"، تمهيدا لطرح الفيديو كليب عقب ساعتين من الأن عبر جميع القنوات الفضائية.

أغنية "بعشق تفاصيلك" من كلمات: أحمد ماضي وألحان: عادل العراقي توزيع وستديو: طوني سابا.

شوقت نجوي كرم، جمهورها قبل الإفصاح عن أي تفاصيل للفيديو كليب، بنشرها هاشتاج"نجوي كرم من كل لبنان" وذلك للدعاية والترويج عن أغنيتها الجديدة، مما جعل الجميع يتسائل عن غرض الهاشتاج ومعناه، ولكنها لم ترد علي أسئله متابعيها ومحبيها علي الفور، ثم أعلنت عن إستعدادها لطرح فيديو كليب جديد لأغنية"بعشق تفاصيلك" والذي يتم تصويره بعدة مناطق مختلفة في لبنان.


نجوى كرم تتألق على يوتيوب بـبعشق تفاصيلك

زكانت قد دعت نجوي، جمهورها لملاقاتها في أماكن مفترقه بلبنان أثنا تصويرها للفيديو كليب، وسجلت مقاطع فيديو لهم أثنا إبداء أرائهم حول كواليس الفيديو كليب، وقد أشاد الجمهور بفكرة الكليب وأعربوا عن حبهم الشديد لكرم.

وشاركت نجوي كرم مؤخرا جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، إطلالة لها من آخر من برشلونة.

لاقت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وإنهالت تعليقات كثيرة وأبرزها: "المليكة -- قمر -- مشاء الله". 
نجوى كرم تتألق على يوتيوب بـبعشق تفاصيلك

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديد يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.

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