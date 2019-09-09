ليفربول يقترب من تجديد عقد نجمه

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول يقترب من تجديد عقده مع الفريق من أجل مواصلة مسيرة نجاحه التي بدأها معه في يناير قبل الماضي.





وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول يخطط لتمديد عقد فان داي ك الذي ينتهي بعد 4 مواسم لموسمين آخرين بالإضافة إلى زيادة راتبه إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بدلًا من 125 ألف إسترليني.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن فان دايك وافق بالفعل على تلك الخطوة.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فان دايك ساهم في تأهل الحمر لنهائي دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين متتاليين وفاز بلقب النسخة الأخيرة من البطولة كما فاز أيضًا بلقب السوبر الأوروبي.