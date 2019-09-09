عاجل| بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادثين بالإسماعيلية

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، من بينهم أميني شرطة، وذلك إثر حادث تصادم علي طريق الإسماعيلية - بورسعيد بمنطقة الكيلو 11، بينما أصيب 4 أشخاص من بينهم ضابطين وسائق شرطة، وذلك إثر حادث تصادم علي طريق المحور.



كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير غدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم السيارة رقم " ع. س. ج 912 " مع السيارة رقم " ع. س. ج 922 " علي طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد بمنطقة الكيلو 11 دائرة مركز الضواحي، مما أسفر عن مصرع إبراهيم صبحي عبد الفتاح 35 عامًا، أمين شرطة مقيم القنطرة غرب، وأحمد محمد بلاسي 39 عامًا، مقيم فاقوس محافظة الشرقية، وسليم سلامة سليم 46 عامًا، سائق مقيم العبور.



بينهما وقع الحادث الثاني علي طريق المحور الجديد دائرة مركز شرطة ابوصوير، بين سيارة لوري شرطة وسيارة نقل رقم " ط. م. أ 1425 "، مما أدي الي إصابة، رفعت غريب محمد 40 عامًا، ضابط شرطة مقيم القاهرة، ومحمد محمود علي 40 عامًا، ضابط شرطة مقيم بذات العنوان، ومصباح عبده علي 56 عامًا، سائق مديرية أمن الإسماعيلية، مقيم محافظة الشرقية، وعبد الغني سعيد عبد الغني 60 عامًا، مقيم دمياط.



وعلي الفور تم نقل جميع المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، بينما تم التحفظ علي جثث المتوفيين في ثلاجة ذات المستشفي، وتحرر محاضر بالواقعتين وجاري عرضهما علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

