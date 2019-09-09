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عاجل.. 3 انفجارات بمنطقة البوكمال السورية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
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عاجل.. 3 انفجارات بمنطقة البوكمال السورية
انفجار
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أعلنت مصادر لفضائية العربية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن 3 انفجارات وقعت في منطقة البوكمال السورية استهدفت مقار لميلشيات عراقية.


وأضافت المصادر أن  قصف البوكمال استهدف مقار لميليشيات حزب الله وحركتي الأبدال وحيدريون.


 وشهدت منطقة البوكمال أمس الأحد استشهاد أحد المواطنين بعد انفجار لغم أضي، من مخالفات تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما ذكره المرصد السورى لحقوق الإنسان.


يذكر أن 136 بينهم 57 مواطنة و37 طفلاً، استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري،


 

 

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